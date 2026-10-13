ब्रह्मांड के दूसरे छोर से आया 11 अरब साल पुराना रहस्यमय सिग्नल

यह बर्स्ट एक छोटी और हैरान कर देने वाली युवा बौनी आकाशगंगा से निकला है। इसने अपने ज्यादातर तारे हाल के समय में ही बनाए हैं, जो वैज्ञानिकों की पहले की उम्मीदों से बिल्कुल अलग है।

इस खोज ने इन रहस्यमय FRB के स्रोत के बारे में पुरानी धारणाओं को बदल दिया है। यह भी बताया गया है कि ये बर्स्ट उन जगहों से भी आ सकते हैं, जिनके बारे में पहले कभी नहीं सोचा गया था, जैसे कि मैग्नेटार (बेहद चुंबकीय न्यूट्रॉन तारे) के आस-पास।

यह केवल एक शानदार अंतरिक्ष जासूसी जैसा काम नहीं है, बल्कि इस तरह की खोजें हमें यह समझने में भी अहम जानकारी देती हैं कि अरबों साल पहले आकाशगंगा कैसे बनीं और विकसित हुईं?