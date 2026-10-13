ब्रह्मांड के दूसरे छोर से आया 11 अरब साल पुराना रहस्यमय सिग्नल
खगोलविदों ने हाल ही में एक बहुत दूर के फास्ट रेडियो बर्स्ट (FRB 20240304B) का पता लगाया है। इस सिग्नल को हम तक पहुंचने में 11 अरब साल से भी ज्यादा का समय लगा है, जो इसे अब तक का सबसे दूर पाया गया FRB बनाता है।
दक्षिण अफ्रीका के मीरकैट टेलीस्कोप और नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिकों को उस आकाशगंगा की एक दुर्लभ झलक देखने को मिली, जब ब्रह्मांड केवल 3 अरब साल पुराना था। FRB अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो तरंगों के बेहद शक्तिशाली, लेकिन अत्यंत अल्पकालिक (कुछ मिलीसेकंड के) तीव्र झटके या चमक होते हैं।
FRB के स्रोत के बारे में बदली पुरानी धारणा
यह बर्स्ट एक छोटी और हैरान कर देने वाली युवा बौनी आकाशगंगा से निकला है। इसने अपने ज्यादातर तारे हाल के समय में ही बनाए हैं, जो वैज्ञानिकों की पहले की उम्मीदों से बिल्कुल अलग है।
इस खोज ने इन रहस्यमय FRB के स्रोत के बारे में पुरानी धारणाओं को बदल दिया है। यह भी बताया गया है कि ये बर्स्ट उन जगहों से भी आ सकते हैं, जिनके बारे में पहले कभी नहीं सोचा गया था, जैसे कि मैग्नेटार (बेहद चुंबकीय न्यूट्रॉन तारे) के आस-पास।
यह केवल एक शानदार अंतरिक्ष जासूसी जैसा काम नहीं है, बल्कि इस तरह की खोजें हमें यह समझने में भी अहम जानकारी देती हैं कि अरबों साल पहले आकाशगंगा कैसे बनीं और विकसित हुईं?