वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में खोजी गुरुत्वाकर्षण तरंगें, ब्लैक होल बनने का खुलेगा राज

एक नए अध्ययन में यह सुझाव दिया गया है कि रहस्यमयी 'डार्क स्टार्स' ही इस आवाज का स्रोत हो सकते हैं। ये विशाल तारे थे, जो ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में बने थे और आंशिक रूप से डार्क मैटर से ऊर्जा लेते थे।

हो सकता है कि ये तारे समय के साथ छोटे ब्लैक होल में बदल गए हों और फिर आपस में मिल गए हों। इन प्रक्रियाओं के बाद जो बहुत बड़े डार्क स्टार्स के अवशेष बचे, वे ही इस गुरुत्वाकर्षण तरंगें बैकग्राउंड में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि पल्सर टाइमिंग तकनीक में और सुधार होने पर यह पता चल पाएगा कि क्या इन प्राचीन पिंडों ने ही हमारे ब्रह्मांड के सबसे शुरुआती विशाल ब्लैक होल को आकार दिया था।