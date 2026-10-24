खगोल वैज्ञानिकों ने सूर्य के ऊपर एक रहस्यमयी चुंबकीय जाल खोजा

सूर्य के जिन हिस्सों में शांति दिखती है, वहां भी उलझे हुए चुंबकीय क्षेत्र हमेशा सक्रिय रहते हैं। 2024 में एक ऊंचे गुब्बारे के साथ लॉन्च किए गए सनराइज-III ऑब्जर्वेटरी ने शोधकर्ताओं को इन क्षेत्रों के असाधारण रूप से विस्तृत माप लेने में सक्षम बनाया है।

इस छिपे हुए जाल को समझने से वैज्ञानिक यह जान सकते हैं कि ऊर्जा वायुमंडल की ऊपरी परतों में कैसे स्थानांतरित होती है।