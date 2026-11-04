अमेरिका में अंतरिक्ष यात्री भी करते हैं वोट, ISS से कैसे डाला जाता है मत?

अंतरिक्ष के अलावा अंटार्कटिका में तैनात अमेरिकी नागरिक भी चुनाव में हिस्सा लेते हैं।

वहां मौजूद मैकमर्डो, एमंडसन-स्कॉट और पामर रिसर्च स्टेशन पर काम करने वाले लोग अनुपस्थित मतदाता के तौर पर वोट मांग सकते हैं। हालांकि, यहां डाक पहुंचने में 2 से 3 सप्ताह लग सकते हैं।

अलास्का के दूर-दराज के गांवों में भी मतदान के लिए विमान और हेलीकॉप्टर से डाक पहुंचाई जाती है। खराब मौसम के कारण कई बार मतपत्र समय पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है।