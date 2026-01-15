नासा के क्रू-11 मिशन के अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित पृथ्वी पर लौटे
क्या है खबर?
नासा के स्पेस-X क्रू-11 मिशन के अंतरिक्ष यात्री अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) से लौटकर सुरक्षित पृथ्वी पर पहुंच गए हैं। यह वापसी तय समय से पहले कराई गई, क्योंकि क्रू के एक सदस्य से जुड़ी मेडिकल समस्या सामने आई थी। नासा ने पहली बार ऐसा किया है। नासा ने साफ किया कि एस्ट्रोनॉट की हालत स्थिर है और किसी तरह की आपात स्थिति नहीं बनी। एहतियात के तौर पर मिशन कंट्रोल ने सभी अंतरिक्ष यात्रियों को जल्दी वापस बुलाया।
अंतरिक्ष यात्री
क्रू-11 में शामिल थे 4 अंतरिक्ष यात्री
क्रू-11 मिशन में 4 अनुभवी अंतरिक्ष यात्री शामिल थे, जो अलग-अलग देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें नासा की अंतरिक्ष यात्री ज़ीना कार्डमैन और माइक फिन्के शामिल हैं, जिनके पास पहले से अंतरिक्ष मिशनों का अनुभव है। इनके साथ जापान की स्पेस एजेंसी JAXA के किमिया युई और रूस की स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस के ओलेग प्लातोनोव भी इस मिशन का हिस्सा थे। सभी ने मिशन के दौरान अपने तय वैज्ञानिक और तकनीकी काम पूरे किए।
लैंडिंग
कैलिफोर्निया के पास हुई सुरक्षित लैंडिंग
क्रू-ड्रैगन कैप्सूल ने भारतीय समयानुसार 15 जनवरी की सुबह 03:50 बजे पर ISS से सफलतापूर्वक अनडॉक किया। इसके बाद तय प्रक्रिया के तहत कैप्सूल ने प्रशांत महासागर में 15 जनवरी को दोपहर करीब 02:10 बजे सफल स्प्लैशडाउन किया। अंतरिक्ष यात्रियों का यह स्प्लैशडाउन कैलिफोर्निया के दक्षिणी तट के पास हुआ है। नासा के अनुसार, यह स्थान पहले से तय किया गया था और मौसम की स्थिति पूरी तरह अनुकूल थी, जिससे वापसी सुरक्षित तरीके से पूरी हो सकी।