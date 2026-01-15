नासा के क्रू-11 मिशन के अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित पृथ्वी पर लौटे

क्रू-11 मिशन के अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित पृथ्वी पर लौटे

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:20 pm Jan 15, 202602:20 pm

क्या है खबर?

नासा के स्पेस-X क्रू-11 मिशन के अंतरिक्ष यात्री अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) से लौटकर सुरक्षित पृथ्वी पर पहुंच गए हैं। यह वापसी तय समय से पहले कराई गई, क्योंकि क्रू के एक सदस्य से जुड़ी मेडिकल समस्या सामने आई थी। नासा ने पहली बार ऐसा किया है। नासा ने साफ किया कि एस्ट्रोनॉट की हालत स्थिर है और किसी तरह की आपात स्थिति नहीं बनी। एहतियात के तौर पर मिशन कंट्रोल ने सभी अंतरिक्ष यात्रियों को जल्दी वापस बुलाया।