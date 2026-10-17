अंतरिक्ष यात्रियों के लिए छोटी होती जा रहीं रातें, अनिल मेनन ने ISS से भेजी तस्वीर
टेक्नोलॉजी
भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) की कूपोला वेधशाला से एक खूबसूरत नजारा साझा करते हुए बताया कि हर ऑर्बिट के साथ रातें छोटी होती जा रही हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरा दल अब 'हाई बीटा' चरण में पहुंच रहा है, जहां सूरज की रोशनी लगातार मिलती रहती है।
पोस्ट ने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींचा
मेनन का इन अद्भुत नजारों के प्रति आभार साफ झलक रहा था और उनकी पोस्ट ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान तुरंत खींच लिया।
लोग ISS से दिखने वाले शानदार नजारों को देखकर हैरान रह गए और उन्हें अंतरिक्ष में रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में जानना बहुत पसंद आया।
ये पल हम सबको दिखाते हैं कि ऑर्बिट में जीना और दिन को रात में बदलते देखना असल में कितना अनोखा और खास अनुभव होता है।