अंतरिक्ष यात्रियों के लिए छोटी होती जा रहीं रातें, अनिल मेनन ने ISS से भेजी तस्वीर

मेनन का इन अद्भुत नजारों के प्रति आभार साफ झलक रहा था और उनकी पोस्ट ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान तुरंत खींच लिया।

लोग ISS से दिखने वाले शानदार नजारों को देखकर हैरान रह गए और उन्हें अंतरिक्ष में रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में जानना बहुत पसंद आया।

ये पल हम सबको दिखाते हैं कि ऑर्बिट में जीना और दिन को रात में बदलते देखना असल में कितना अनोखा और खास अनुभव होता है।