एक यूजर ने उनसे पूछा कि उन्होंने फोन से अंतरिक्ष की इतनी साफ तस्वीर कैसे ली? इसके जवाब में मेनन ने बताया कि उनके आईफोन में 3 सेकेंड का नाइट एक्सपोजर मोड था। इसी का इस्तेमाल करके वे ठीक वैसा ही दृश्य कैमरे में कैद कर पाए, जैसा उन्होंने अपनी खिड़की से देखा था।

उन्होंने एक और अपडेट देते हुए बताया कि इस सप्ताह अंतरिक्ष यात्री ल्यूक डेलानी और जेसिका वॉटकिन्स कनाडा आर्म का इस्तेमाल करेंगे। वे इसकी मदद से आने वाले सिग्नेस अंतरिक्ष यान को पकड़ेंगे। मेनन ने लोगों से अपील की है कि वे इस महत्वपूर्ण काम पर नजर रखें।