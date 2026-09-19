अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने भेजा धरती का आकर्षक वीडियो

नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से रात में धरती का एक बेहद खूबसूरत टाइमलैप्स शेयर किया है। उन्होंने खिड़की से 3 सेकेंड के एक्सपोजर का इस्तेमाल कर चमकते शहरों की रोशनी, तूफान और यहां तक कि स्क्विड बोट से आती नीली चमक को भी कैमरे में कैद किया। यह सब कुछ आकाशगंगा के खूबसूरत बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा था।