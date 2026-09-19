अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने भेजा धरती का आकर्षक वीडियो
टेक्नोलॉजी
नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से रात में धरती का एक बेहद खूबसूरत टाइमलैप्स शेयर किया है। उन्होंने खिड़की से 3 सेकेंड के एक्सपोजर का इस्तेमाल कर चमकते शहरों की रोशनी, तूफान और यहां तक कि स्क्विड बोट से आती नीली चमक को भी कैमरे में कैद किया। यह सब कुछ आकाशगंगा के खूबसूरत बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा था।
वीडियो को ऑनलाइन मिली जबरदस्त तारीफ
मेनन का यह वीडियो ऑनलाइन बहुत जल्दी छा गया। लोगों ने इस पर 'अद्भुत' और 'असाधारण' जैसे कमेंट्स की भरमार कर दी।
उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष की इतनी ऊंचाई से देखने पर ये रंग और नजारे कितने खास और अनोखे लगते हैं। इस वीडियो से हर किसी को अंतरिक्ष से ही हमारी धरती की रात की खूबसूरती को देखने का एक दुर्लभ मौका मिला।