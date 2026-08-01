असम में AI क्रांति के लिए शुरू हुआ GPU क्लस्टर
असम ने अपनी पहली सरकारी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) क्लस्टर शुरू की है, ताकि सरकारी सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल हो सके।
राज्य को AI-फर्स्ट लीडर बनाने के लक्ष्य के साथ, IT प्रमुख सचिव केएस गोपीनाथ नारायण ने इस कदम की घोषणा की है।
उन्होंने बताया कि इसका मकसद सरकारी कामकाज को तेज और स्मार्ट बनाना है, जहां सुरक्षित AI सिस्टम्स की मदद से काम की रफ्तार और फैसले लेने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
AI असिस्टेंट से सरकारी कामकाज आसान हुए
इस प्रोजेक्ट की एक खास बात यह है कि इसमें एक AI असिस्टेंट भी शामिल है। यह असिस्टेंट अधिकारियों को सरकारी सिस्टम के भीतर से ही तेजी से फाइलें ढूंढने, नोटिफिकेशन प्राप्त करने और जरूरी जानकारी हासिल करने में मदद करेगा।
शर्मा ने बताया कि इसे लॉन्च किए जाने के एक महीने के अंदर ही 2 AI ऐप्स काम करने लगे हैं, जिनसे रोजमर्रा के सरकारी काम काफी आसान हो गए हैं।
राज्य का नेतृत्व इसे महज एक शुरुआत मानता है और भविष्य में और बड़े तकनीकी सुधारों की उम्मीद कर रहा है।