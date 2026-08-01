असम में AI क्रांति के लिए शुरू हुआ GPU क्लस्टर

इस प्रोजेक्ट की एक खास बात यह है कि इसमें एक AI असिस्टेंट भी शामिल है। यह असिस्टेंट अधिकारियों को सरकारी सिस्टम के भीतर से ही तेजी से फाइलें ढूंढने, नोटिफिकेशन प्राप्त करने और जरूरी जानकारी हासिल करने में मदद करेगा।

शर्मा ने बताया कि इसे लॉन्च किए जाने के एक महीने के अंदर ही 2 AI ऐप्स काम करने लगे हैं, जिनसे रोजमर्रा के सरकारी काम काफी आसान हो गए हैं।

राज्य का नेतृत्व इसे महज एक शुरुआत मानता है और भविष्य में और बड़े तकनीकी सुधारों की उम्मीद कर रहा है।