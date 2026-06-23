AI के बढ़ते खर्चे पर लगाम लगाने के लिए कंपनियां अपना रहीं नए रास्ते

कंपनियां स्थानीय मॉडल्स चुन रहीं

पैसा बचाने के लिए HCL टेक जैसी कंपनियां महंगे बाहरी सिस्टम्स की बजाय अपने स्थानीय AI मॉडल्स और GPUs का इस्तेमाल कर रही हैं। यह कहना है कंपनी के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) विजय गुंटूर का।

टेक महिंद्रा के मुख्य नवाचार अधिकारी निखिल मल्होत्रा के अनुसार, कंपनी छोटे ओपन-सोर्स मॉडल्स का उपयोग कर रही है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने खुद के AI मॉडल्स तैयार कर रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 तक दुनियाभर में AI टोकन का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ेगा। ऐसे में नियमित रूप से खर्चों की जांच करते रहने से लागत पर नियंत्रण बना रहता है।