टॉर्कAGI ने की रोबोट और फिजिकल AI के लिए सुरक्षा नियम बनाने की अपील

सक्सेना का कहना है कि रोबोट्स के व्यवहार का अंदाजा न लगा पाना एक बड़ी चुनौती है। AI कभी भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब मशीनें इंसानों के आस-पास काम करती हैं तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है।

टॉर्कAGI का लक्ष्य ऐसे AI से संचालित रोबोट बनाना है, जो ज्यादा सुरक्षित हों और जिन्हें आसानी से समझा जा सके। इससे लोग उन पर भरोसा कर पाएंगे और वे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन सकेंगे।

उनकी साझेदारियों का मकसद रोबोटिक्स को आगे बढ़ाना है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि सब कुछ जिम्मेदारी और सुरक्षा के साथ हो।