टॉर्कAGI ने की रोबोट और फिजिकल AI के लिए सुरक्षा नियम बनाने की अपील
टॉर्कAGI के संस्थापक आशुतोष सक्सेना ने तकनीकी जगत से रोबोट और फिजिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए साफ-साफ सुरक्षा नियम बनाने की अपील की है।
उनका मानना है कि रोबोट को ऐसे फैसले लेने चाहिए, जो तर्कसंगत हों। इससे वे गलती से भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, खासकर तब जब वे रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा दिखने लगें।
पालो ऑल्टो में स्थित टॉर्कAGI, एनवीडिया जैसी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है। रैकहाउस वेंचर कैपिटल और ट्रक्स वेंचर कैपिटल जैसी कंपनियों ने शुरुआत से ही इन्हें सपोर्ट किया है।
भरोसे के लिए चाहिए समझने योग्य रोबोट
सक्सेना का कहना है कि रोबोट्स के व्यवहार का अंदाजा न लगा पाना एक बड़ी चुनौती है। AI कभी भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब मशीनें इंसानों के आस-पास काम करती हैं तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है।
टॉर्कAGI का लक्ष्य ऐसे AI से संचालित रोबोट बनाना है, जो ज्यादा सुरक्षित हों और जिन्हें आसानी से समझा जा सके। इससे लोग उन पर भरोसा कर पाएंगे और वे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन सकेंगे।
उनकी साझेदारियों का मकसद रोबोटिक्स को आगे बढ़ाना है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि सब कुछ जिम्मेदारी और सुरक्षा के साथ हो।