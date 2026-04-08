आर्टेमिस II मिशन वापसी की अहम प्रक्रिया पूरी, 10 अप्रैल को पृथ्वी पहुचेंगे अंतरिक्ष यात्री

नासा के आर्टेमिस II मिशन के सातवें दिन एक अहम चरण को पूरा किया गया है। ओरियन अंतरिक्ष यान 'इंटीग्रिटी' ने पहला रिटर्न करेक्शन बर्न सफलतापूर्वक पूरा किया। यह प्रक्रिया भारतीय समय के अनुसार सुबह लगभग 5:33 बजे हुई, जब स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स 15 सेकंड के लिए चालू किए गए। इससे स्पेसक्राफ्ट की दिशा बदली गई और इसे सुरक्षित तरीके से पृथ्वी की ओर लौटने के रास्ते पर आगे बढ़ाया गया।

सफर वेग में बदलाव कर पृथ्वी की ओर बढ़ा अंतरिक्ष यान इस बर्न के दौरान ओरियन अंतरिक्ष यान की गति में 1.6 फीट प्रति सेकंड का बदलाव किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के जेरेमी हैनसेन ने ध्यान से मॉनिटर किया। उन्होंने नेविगेशन डाटा और सिस्टम की स्थिति पर नजर रखी। इस सफल ऑपरेशन के बाद मिशन की वापसी यात्रा और ज्यादा सुरक्षित और पूरी तरह से संतुलित हो गई है।

तस्वीरें रिकवरी की तैयारी और नई तस्वीरें जारी मिशन अपडेट के दौरान नासा ने चांद के पास से ली गई नई तस्वीरें भी साझा कीं, जिससे लोगों में उत्साह बढ़ा है। इसके साथ ही USS जॉन पी. मुर्था जहाज को रिकवरी ऑपरेशन के लिए रवाना कर दिया गया है, जो प्रशांत महासागर में तय स्थान की ओर बढ़ रहा है। अंतरिक्ष एजेंसी लगातार मौसम और रिकवरी से जुड़ी जानकारी दे रही है, जिससे मिशन की वापसी की तैयारियां मजबूत हो रही हैं।

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संचालन अंतरिक्ष यात्री करेंगे नए परीक्षण और संचालन आगे के चरण में अंतरिक्ष यात्री रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, कोच और हैनसेन एक खास परिधान का परीक्षण करेंगे। यह परिधान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में लौटते समय शरीर के रक्त प्रवाह को संतुलित रखने में मदद करेगा। इसके बाद क्रू ओरियन अंतरिक्ष यान का मैनुअल संचालन भी करेगा। यह मिशन के अगले महत्वपूर्ण चरणों की तैयारी का अहम हिस्सा माना जा रहा है। बता दें, ओरियन अंतरिक्ष यान 10 अप्रैल को पृथ्वी पर वापस आ जाएगा।

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