भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा की निगरानी में AI का इस्तेमाल किया है

सेना ने सीमा की निगरानी में किया AI का इस्तेमाल, चीनी सेना का प्रयास विफल

क्या है खबर?

भारतीय सेना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग सीमाओं की निगरानी के लिए शुरू कर दिया है। इसमें उसे सफलता भी मिली है। सामरिक बल कमान के कमांडर-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने कहा कि AI से संचालित पूर्वानुमान टूल्स का उपयोग सेना ने अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीनी सेना के प्रयास का अनुमान लगाने और उसे विफल करने के लिए किया था। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट को संबोधित करते हुए उन्होंने यह जानकारी दी।