जीमेल में जरूरी ईमेल स्पैम में जाने से रोकना आसान

जीमेल में जरूरी ईमेल बार-बार स्पैम में जा रहे हैं? ऐसे करें समस्या दूर

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:06 pm Jun 23, 202609:06 pm

क्या है खबर?

कई बार जीमेल में किसी भरोसेमंद व्यक्ति या कंपनी के ईमेल भी गलती से स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। इससे जरूरी जानकारी और काम से जुड़े मैसेज छूट सकते हैं। गूगल के मुताबिक, ऐसा तब होता है जब ईमेल को स्पैम से हटाया नहीं जाता, सेंडर को कॉन्टैक्ट में सेव नहीं किया जाता या सही फिल्टर नहीं बनाया जाता। हालांकि, कुछ आसान सेटिंग बदलकर इस परेशानी से आसानी से बचा जा सकता है।