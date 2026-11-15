AI कैमरों से 2 सप्ताह में 19,000 खतरनाक ड्राइविंग उल्लंघन मामले पकड़े

केवल लेडीवुड में ही 11,045 लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी और 1,163 लोग फोन पर बात करते पाए गए, वहीं फॉलिंग्स पार्क में 6,030 सीट बेल्ट और 757 फोन उल्लंघन के मामले सामने आए।

ट्रायल के दौरान ऐसी भी तस्वीरें मिलीं, जिनमें लोग गाड़ी चलाते हुए गुब्बारे से कुछ सूंघते हुए या शराब की बोतल से पीते हुए दिख रहे थे।

हालांकि, इस बार किसी पर जुर्माना नहीं लगाया गया, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि AI सड़कों को ज्यादा सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है।

यह दिखाएगा कि सबसे ज्यादा बदलाव की जरूरत कहां है। कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी में ट्रांसपोर्ट सेफ्टी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ क्रिस्टोफ बैस्टियन ने कहा, "ये कैमरे लोगों के व्यवहार को मापने का एक ऑब्जेक्टिव तरीका बताते हैं।"