ऐपल 13 अक्टूबर को वेलकम होम इवेंट में लॉन्च करेगी नए स्मार्ट होम गैजेट्स

ऐपल 13 अक्टूबर को न्यूयॉर्क शहर में वेलकम होम इवेंट आयोजित कर रही है। फिलहाल मिले संकेतों से पता चलता है कि इसमें कुछ नए स्मार्ट होम गैजेट्स लॉन्च हो सकते हैं।

अटकलें लगाई जा रही हैं कि कंपनी 6-इंच डिस्प्ले वाला एक बिल्कुल नया स्मार्ट होम हब पेश कर सकती है। इसके साथ ही, होमपॉड मिनी और ऐपल टीवी के अपडेटेड वर्जन भी देखने को मिल सकते हैं।

नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जॉन टर्नस के लिए यह उनका दूसरा बड़ा लॉन्च होगा और इससे यह भी साफ हो जाता है कि कंपनी अब आपके लिविंग रूम उत्पादों पर काफी ध्यान दे रही है।