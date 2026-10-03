म्यूज पर निजी मैसेज तक पहुंचने का आरोप, ऐपल करने जा रही यह बदलाव

मेटा का AI एजेंट म्यूज तब विवादों में घिर गया, जब आलोचकों ने उस पर निजी मैसेज तक पहुंच बनाने का आरोप लगाया। इसे निजता के लिए एक बड़ा खतरा बताया गया था।

फिलहाल, मैक पर ऐप्स को फुल-डिस्क एक्सेस की इजाजत मिल जाती है, बशर्ते यूजर उसे मंजूरी दे दे। हालांकि, ऐसी खबरें हैं कि कुछ डेवलपर्स ने इस भरोसे का गलत फायदा उठाया है।

इसी को देखते हुए ऐपल ऐसे और स्पष्ट कंट्रोल जोड़ने की तैयारी में है। इससे यूजर्स को कोई भी अनुमति देने से पहले ठीक से समझ आ जाएगा कि वे किस बात के लिए सहमति दे रहे हैं।

मेटा का कहना है कि यूजर्स कभी भी एक्सेस बंद कर सकते हैं, लेकिन ऐपल आपकी निजता को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता।