ऐपल iOS 26.5 अपडेट इस हफ्ते करेगी जारी, क्या कुछ मिलेंगे फीचर्स?
क्या है खबर?
ऐपल बहुत जल्द आईफोन यूजर्स के लिए iOS 26.5 अपडेट जारी कर सकती है। कंपनी इस हफ्ते इसका नया वर्जन उपलब्ध करा सकती है। इस अपडेट में बड़े बदलाव कम होंगे, लेकिन फोन के कई फीचर्स को पहले से बेहतर बनाया जाएगा। कंपनी फिलहाल बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स पर काम कर रही है, जिन्हें आने वाले समय में पेश किया जा सकता है। अभी का अपडेट रोजमर्रा के इस्तेमाल को आसान और ज्यादा स्मूद बनाने पर केंद्रित रहेगा।
मॉडल्स
कई आईफोन मॉडल्स को मिलेगा फायदा
यह नया अपडेट आईफोन 11 से लेकर आईफोन 17 सीरीज तक कई मॉडल्स में आने की उम्मीद है। इसके साथ ही, आईफोन SE के नए मॉडल्स को भी इसका सपोर्ट मिल सकता है। ऐपल के टेस्ट प्रोग्राम से जुड़े लोग पहले ही इसका शुरुआती वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। अपडेट आने के बाद फोन की परफॉर्मेंस और कुछ जरूरी ऐप्स के काम करने के तरीके में सुधार देखने को मिल सकता है।
बदलाव
मैसेजिंग और मैप्स में होंगे बदलाव
नए अपडेट में मैसेज भेजने की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकता है। आईफोन और एंड्रॉयड यूजर्स के बीच होने वाली चैट में नई सुरक्षा तकनीक मिलने की उम्मीद है, जिससे बातचीत ज्यादा सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा, ऐपल मैप्स में भी नए सुझाव दिखाने वाला फीचर आ सकता है। यह फीचर यूजर की लोकेशन और सर्च हिस्ट्री के आधार पर आसपास की जगहों की जानकारी देगा। कुछ इलाकों में कारोबार से जुड़े प्रचार भी दिख सकते हैं।
लुक
नए वॉलपेपर से बदलेगा फोन का लुक
ऐपल इस अपडेट में नए डिजाइन वाले वॉलपेपर भी दे सकती है। कंपनी के मुताबिक, इनमें बदलते रंगों और अलग-अलग थीम का सपोर्ट मिलेगा। यूजर्स अपनी पसंद के हिसाब से फोन का लुक बदल सकेंगे। नए वॉलपेपर फोन को पहले से ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं। हालांकि, अपडेट बहुत बड़ा नहीं माना जा रहा, लेकिन छोटे-छोटे सुधार आईफोन इस्तेमाल करने का अनुभव पहले से ज्यादा आसान और बेहतर बनाने में मदद करेंगे।