ऐपल आज लॉन्च करेगी अपना फोल्डेबल आईफोन अल्ट्रा

ऐपल ने फोल्डेबल टेक्नोलॉजी पर सालों काम किया, लेकिन इसकी रफ्तार तब बढ़ी, जब टिम कुक ने 2020 में देखा कि एशिया में प्रतिद्वंद्वी कंपनियों के फोल्डेबल फोन कितनी अच्छी बिक्री कर रहे थे।

कंपनी ने स्क्रीन में आने वाली क्रीज जैसी मुश्किलों को दूर करने के लिए एक नया टाइटेनियम-एल्यूमीनियम हिंज बनाया। साथ ही, फ्लेक्सिबल ग्लास बनाने के लिए कोर्निंग के साथ मिलकर काम किया।

फोल्डेबल फोन के लिए वैश्विक बाजार में तेजी आने से वॉल स्ट्रीट के अनुमानों के मुताबिक इस साल करीब 70 लाख से एक करोड़ यूनिट्स तक की बिक्री हो सकती है। यह जॉन टर्नस के नेतृत्व में ऐपल का पहला बड़ा लॉन्च भी है।