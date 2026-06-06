WWDC 2026: ऐपल पेश करेगा सिरी का अपडेट वर्जन, जानिए क्या मिलेगा बदलाव टेक्नोलॉजी Jun 06, 2026

ऐपल के WWDC 2026 में सिरी को एक बड़ा अपग्रेड मिलने वाला है। जल्द ही आप इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिरी से इंसानों जैसी स्वाभाविक बातचीत कर सकेंगे। यह अनुभव बिल्कुल ChatGPT जैसा होगा।

इसके साथ ही, आपकी पूरी बातचीत की हिस्ट्री आईक्लाउड के जरिए आपके सभी ऐपल डिवाइस पर सिंक हो जाएगी।

इसका मतलब है कि आप अपने आईफोन पर बातचीत शुरू कर सकते हैं और मैक पर उसे वहीं से आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ फीचर्स धीरे-धीरे ही सभी के लिए उपलब्ध हो पाएंगे क्योंकि इन्हें चलाने के लिए बहुत ज्यादा क्लाउड पावर की जरूरत होगी।