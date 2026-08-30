ऐपल आईफोन 18 प्रो 9 सितंबर को होगा लॉन्च, जानिए क्या होंगे फीचर

भारत में आईफोन 18 प्रो की शुरुआती कीमत 1.39 लाख रुपये हो सकती है, वहीं आईफोन 18 प्रो मैक्स की कीमत 1.59 लाख रुपये तक जा सकती है, जो कि आईफोन 18 प्रो से करीब 5,000 रुपये ज्यादा होगी।

स्क्रीन का साइज 6.3 इंच (प्रो) और 6.9 इंच (प्रो मैक्स) ही रहेगा, लेकिन कैमरे में बेहतर कम रोशनी वाली तस्वीरें और डेप्थ कंट्रोल के लिए वेरिएबल-अपर्चर वाला मेन लेंस जैसे सुधार देखने को मिलेंगे। नए चिप और मॉडेम की वजह से बैटरी लाइफ भी पहले से बेहतर होने की उम्मीद है।