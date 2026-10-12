ऐपल 27 अक्टूबर को लॉन्च करेगी टचस्क्रीन वाला मैकबुक प्रो समेत कई धांसू उत्पाद

खास तौर पर 14-इंच और 16-इंच वाले हाई-एंड मैकबुक प्रो मॉडल्स पर सबकी नजर रहेगी। ये नए मॉडल पहले से हल्के डिजाइन के साथ आएंगे और बिल्कुल नए 'गोल्डन गेट macOS' पर काम करेंगे, जिसे खासकर टच के लिए बनाया गया है।

दूसरी तरफ, आईपैड में भी कई बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें अब तेज A20 प्रो चिप होगी, साथ ही स्पीकर भी बेहतर होंगे और फेसटाइम कैमरे को भी एक नई जगह पर लगाया जाएगा।

हालांकि, इसकी कीमत 599 डॉलर (करीब 57,000 रुपये) से बढ़कर करीब 799 डॉलर (करीब 76,000 रुपये) तक पहुंच जाएगी। कुल मिलाकर ऐपल का जोर इन डिवाइस को और पतला बनाने और इन्हें इस्तेमाल करने का अनुभव ज्यादा शानदार बनाने पर है।