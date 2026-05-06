ऐपल iOS 27 में AI मॉडल चुनने की सुविधा देगी

ऐपल iOS 27 में देगी प्रतिद्वंद्वी AI मॉडल चुनने की सुविधा

क्या है खबर?

ऐपल इस साल के अंत में iOS 27 रिलीज की तैयारी कर रही है। इससे आईफोन यूजर्स के पास डिवाइस पर उपयोग किए जाने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल चुनने के लिए कई विकल्प होंगे। रिपोर्ट के अनुसार, यूजर टेक्स्ट, इमेज बनाने और एडिट करने जैसे कार्यों के लिए कई थर्ड-पार्टी AI मॉडल में से चयन कर सकेंगे। इस सुविधा का लाभ आईफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा आईपॉडOS 27OS 27 और मैकेOS 27 पर भी उठाया जा सकेगा।