ऐपल iOS 27 में देगी प्रतिद्वंद्वी AI मॉडल चुनने की सुविधा
क्या है खबर?
ऐपल इस साल के अंत में iOS 27 रिलीज की तैयारी कर रही है। इससे आईफोन यूजर्स के पास डिवाइस पर उपयोग किए जाने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल चुनने के लिए कई विकल्प होंगे। रिपोर्ट के अनुसार, यूजर टेक्स्ट, इमेज बनाने और एडिट करने जैसे कार्यों के लिए कई थर्ड-पार्टी AI मॉडल में से चयन कर सकेंगे। इस सुविधा का लाभ आईफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा आईपॉडOS 27OS 27 और मैकेOS 27 पर भी उठाया जा सकेगा।
तरीका
इस तरह से कर पाएंगे सुविधा का उपयोग
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, इस नई सुविधा को आंतरिक रूप से 'एक्सटेंशन' नाम दिया गया है। यह यूजर्स को सेटिंग्स ऐप के माध्यम से यह चुनने की अनुमति देता है कि वे ऐपल इंटेलिजेंस सुविधाओं को संचालित करने के लिए किन AI सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं। एक्सटेंशन यूजर्स को इंस्टॉल किए गए ऐप्स से जनरेटिव AI क्षमताओं तक ऐपल इंटेलिजेंस सुविधाओं- सिरी, राइटिंग टूल्स, इमेज प्लेग्राउंड के माध्यम से आवश्यकतानुसार पहुंच प्रदान करेगी।
रणनीति
इस कदम को लेकर क्या है कंपनी की रणनीति?
यह सब AI बाजार में बढ़त हासिल करने के लिए ऐपल की अनोखी रणनीति का हिस्सा है। कंपनी खुद सर्वश्रेष्ठ AI सॉफ्टवेयर और सेवाएं बनाने के बजाय अपने डिवाइसों पर विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराना चाहती है। iOS अपडेट यूजर्स को ऐप स्टोर ऐप्स के माध्यम से समर्थन जोड़कर इसमें शामिल AI मॉडल चुनने की सुविधा देगा। इसके लिए गूगल और एंथ्रोपिक के मॉडल्स का परीक्षण अभी चल रहा है, लेकिन ChatGPT की वर्तमान स्थिति स्पष्ट नहीं है।