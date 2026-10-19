ऐपल ने आईफोन 18 प्रो और डुओ के डायनामिक आइलैंड फीचर में किए बदलाव
ऐपल ने अपने नए आईफोन 18 प्रो और फोल्डेबल आईफोन डुओ के साथ अपने खास डायनामिक आइलैंड फीचर में बड़े बदलाव किए हैं। आईफोन 18 प्रो में अब फेस ID डिस्प्ले के नीचे चला गया है। इससे स्क्रीन पर दिखने वाला कटआउट काफी छोटा हो गया है। यह छोटा कटआउट एक साथ 3 'लाइव एक्टिविटीज' दिखा सकता है। जैसे आप इस पर उबर की राइड, किसी मैच का स्कोर या किचन टाइमर एक ही समय पर देख पाएंगे।
दूसरी तरफ, फोन को अनलॉक करने और ऐपल पे इस्तेमाल करने में अब भी उतनी ही आसानी होगी, जितनी पहले थी।
बदलाव से स्क्रीन पर दिखेंगी ज्यादा चीजें
फोल्डेबल आईफोन डुओ में कंपनी ने कुछ नए बदलाव किए हैं। इसकी बाहरी स्क्रीन पर एक वर्टिकल डायनामिक आइलैंड पट्टी दी गई है। यह पट्टी 'लाइव एक्टिविटी' चलने पर ही सामने आती है, जिससे स्क्रीन पर ज्यादा चीजें दिख पाती हैं। लैंडस्केप मोड में तो यह सुविधा और भी काम की साबित होती है।
अंदर वाला कैमरा भी जरूरत पड़ने पर ही दिखता है। इससे दोनों स्क्रीन बिल्कुल साफ-सुथरी लगती हैं। इन नए अपडेट से मल्टीटास्किंग करना अब और भी आसान हो जाएगा।
ऐपल ने दिखाया है कि वह आज भी ऐसे स्मार्ट डिजाइन बदलावों पर ध्यान दे रहा है, जो हर दिन के इस्तेमाल में लोगों के लिए वाकई फायदेमंद हों।