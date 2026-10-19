ऐपल ने आईफोन 18 प्रो और डुओ के डायनामिक आइलैंड फीचर में किए बदलाव

फोल्डेबल आईफोन डुओ में कंपनी ने कुछ नए बदलाव किए हैं। इसकी बाहरी स्क्रीन पर एक वर्टिकल डायनामिक आइलैंड पट्टी दी गई है। यह पट्टी 'लाइव एक्टिविटी' चलने पर ही सामने आती है, जिससे स्क्रीन पर ज्यादा चीजें दिख पाती हैं। लैंडस्केप मोड में तो यह सुविधा और भी काम की साबित होती है।

अंदर वाला कैमरा भी जरूरत पड़ने पर ही दिखता है। इससे दोनों स्क्रीन बिल्कुल साफ-सुथरी लगती हैं। इन नए अपडेट से मल्टीटास्किंग करना अब और भी आसान हो जाएगा।

ऐपल ने दिखाया है कि वह आज भी ऐसे स्मार्ट डिजाइन बदलावों पर ध्यान दे रहा है, जो हर दिन के इस्तेमाल में लोगों के लिए वाकई फायदेमंद हों।