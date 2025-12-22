ऐपल के बेंगलुरु कारखाने में 30,000 कर्मचारियों की भर्ती, सबसे ज्यादा महिलाएं कर रही काम
क्या है खबर?
ऐपल ने भारत में विनिर्माण विस्तार में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। बेंगलुरु के पास स्थित इसके आईफोन असेंबली कारखाने में 8-9 महीनों में लगभग 30,000 कर्मचारियों को नियुक्त की गई है। यह देश में अब तक किसी भी कारखाने में देखी गई सबसे तेज भर्ती प्रक्रिया है। इनमें लगभग 80 प्रतिशत कर्मचारी युवा महिलाएं हैं। यह कंपनी की चीन से बाहर अपनी सप्लाई चेन में विविधता लाने की प्रतिबद्धता को उजागर करती है।
प्लांट
इस साल शुरू हुआ था प्लांट
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, बेंगलुरु के बाहरी इलाके देवनहल्ली में स्थित यह कारखाना ऐपल के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट मैंयुफैक्चरिंग पार्टनर हॉन हाई प्रेसिजन इंडस्ट्री (फॉक्सकॉन) द्वारा संचालित है। लगभग 300 एकड़ में फैले इस प्लांट में इस साल की शुरुआत में आईफोन 16 मॉडल के साथ परीक्षण उत्पादन शुरू किया गया था। अब यहां नए आईफोन 17 प्रो मैक्स को असेंबल किया जा रहा है। यहां बने 80 प्रतिशत से अधिक डिवाइस निर्यात किए जाते हैं।
इजाफा
कर्मचारियों की संख्या में और होगा इजाफा
सूत्रों ने बताया कि अगले साल जब कारखाना चरम उत्पादन पर पहुंच जाएगा तो कर्मचारियों की संख्या 50,000 तक पहुंच सकती है। इससे यह उत्पादन और रोजगार दोनों के लिहाज से देश का सबसे बड़ा कारखाना बन सकता है। इस कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों में 19-24 वर्ष की महिलाएं ज्यादा हैं, जिनमें से कई हाई स्कूल या पॉलिटेक्निक स्नातक हैं। कई श्रमिक पड़ोसी राज्यों से आकर इस यहां काम कर रहे हैं। इनका औसतन वेतन 18,000 रुपये/महीना है।