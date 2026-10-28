ऐपल टीवी के नए ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलेंगे फेसटाइम और फाइंड माई जैसे फीचर

ऐपल ने हाल ही में दूसरी जनरेशन और उसके बाद के ऐपल टीवी 4K मॉडल के लिए टीवीOS 27.2 अपडेट जारी किया है। इसके साथ कई काम के फीचर्स आए हैं।

अब फेसटाइम पर आप लिंक के जरिए कॉल में शामिल हो सकते हैं। साथ ही इसमें थर्ड-पार्टी सांकेतिक भाषा और कैप्शनिंग का भी सपोर्ट मिलेगा, जिससे यह फीचर और ज्यादा लोगों के लिए आसान बन जाएगा।

इसके अलावा, अगर आपकी कम्पैटिबल सिरी रिमोट कभी खो जाती है तो नया फाइंड माई फीचर इसे आपके आईफोन की मदद से ढूंढने में काम आएगा। हालांकि, प्रिसीजन फाइंडिंग सुविधा केवल चौथी पीढ़ी के सिरी रिमोट के लिए ही उपलब्ध है।