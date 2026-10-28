ऐपल टीवी के नए ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलेंगे फेसटाइम और फाइंड माई जैसे फीचर
ऐपल ने हाल ही में दूसरी जनरेशन और उसके बाद के ऐपल टीवी 4K मॉडल के लिए टीवीOS 27.2 अपडेट जारी किया है। इसके साथ कई काम के फीचर्स आए हैं।
अब फेसटाइम पर आप लिंक के जरिए कॉल में शामिल हो सकते हैं। साथ ही इसमें थर्ड-पार्टी सांकेतिक भाषा और कैप्शनिंग का भी सपोर्ट मिलेगा, जिससे यह फीचर और ज्यादा लोगों के लिए आसान बन जाएगा।
इसके अलावा, अगर आपकी कम्पैटिबल सिरी रिमोट कभी खो जाती है तो नया फाइंड माई फीचर इसे आपके आईफोन की मदद से ढूंढने में काम आएगा। हालांकि, प्रिसीजन फाइंडिंग सुविधा केवल चौथी पीढ़ी के सिरी रिमोट के लिए ही उपलब्ध है।
आईफोन की तस्वीरों को बना सकेंगे स्क्रीनसेवर
फाइंड माई फीचर कम्पैटिबल सिरी रिमोट के साथ काम करता है, लेकिन प्रिसीजन फाइंडिंग केवल चौथी जनरेशन के वर्जन में ही मिलती है।
आप अपने आईफोन से खास तस्वीरें चुनकर उन्हें स्क्रीनसेवर भी बना सकते हैं। अब आपको अपनी पूरी फोटो लाइब्रेरी शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इस अपडेट में कई बग फिक्स और सुरक्षा से जुड़े सुधार भी शामिल हैं। कुछ बेहतरीन नई सिरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स अभी पुराने मॉडल के लिए नहीं आए हैं, लेकिन उम्मीद है कि अगले जनरेशन के ऐपल टीवी के जल्द ही आने पर इन्हें भी इनेबल किया जा सकता है।