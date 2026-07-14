ऐपल ने जारी किया OS 27 पब्लिक बीटा, जानिए क्या मिलेंगे सुधार

iOS 27 में सिरी पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो गया है। अब इसमें कॉन्टेक्स्ट ट्रैकिंग, मल्टी-स्टेप एक्शन्स, स्क्रीन रीडिंग और प्राइवेट डाटा सर्च जैसे कई फीचर्स मिलेंगे।

हालांकि, ये खास फीचर्स अभी सिर्फ आईफोन 15 प्रो या उससे नए मॉडल्स के यूजर्स के लिए ही उपलब्ध हैं। अगर, बाकी अपडेट्स पर नजर डालें तो एयरड्रॉप अब पहले से ज्यादा तेज हो गया है। सफारी ब्राउजर में टैब ग्रुप्स और एक्सटेंशन बनाने का तरीका और भी आसान बना दिया गया है।

मैक OS में प्रोडक्टिविटी टूल्स को बेहतर किया गया है, खासकर सिरी को। वॉच OS में एक नया स्टैंडअलोन वर्कआउट बडी फीचर जोड़ा गया है, वहीं, आईफैड OS में SSD की स्पीड बढ़ाई गई है और इसमें ऐपल पेंसिल से चलने वाली विजुअल इंटेलिजेंस भी शामिल की गई है।