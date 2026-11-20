ऐपल इस तकनीक को विकसित करते समय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर भी काम कर रही है।

कंपनी चाहती है कि एजेंट को जरूरी सुविधाएं मिलें, लेकिन यूजर की निजी जानकारी सुरक्षित रहे। इसके लिए अनुमति और सुरक्षा जांच की व्यवस्था बनाई जाएगी।

इस क्षेत्र में OpenAI, मेटा, गूगल और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां भी अपने उत्पाद पेश कर चुकी हैं। ऐसे में ऐपल भी कंप्यूटर पर खुद काम करने वाले AI की दौड़ में शामिल हो रही है।