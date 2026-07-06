ऐपल ने 1 करोड़ फोल्डेबल आईफोन अल्ट्रा का दिया ऑर्डर

ऐपल ने 1 करोड़ फोल्डेबल आईफोन अल्ट्रा का दिया ऑर्डर, कब तक होगा लॉन्च?

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:06 pm Jul 06, 202607:06 pm

क्या है खबर?

ऐपल अपने पहले फोल्डेबल आईफोन अल्ट्रा की लॉन्च तैयारी तेज कर चुकी है। 9टू5मैक की रिपोर्ट के अनुसार, ऐपल ने अपने सप्लायरों से करीब 1 करोड़ फोल्डेबल आईफोन अल्ट्रा तैयार करने की तैयारी करने को कहा है। यह पहले के अनुमान से ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी को अपने पहले फोल्डेबल फोन की मांग पर काफी भरोसा है। इससे उसने उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई है और बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है।