आईफोन 18 प्रो का डिजाइन होगा मोटा

आईफोन 18 प्रो का डिजाइन क्यों होगा आईफोन 17 प्रो से ज्यादा मोटा?

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:42 pm Jul 06, 202602:42 pm

क्या है खबर?

टेक दिग्गज ऐपल इस साल सितंबर में अपनी आईफोन 18 सीरीज लॉन्च कर सकती है। आधिकारिक लॉन्च से पहले इस स्मार्टफोन सीरीज के डिजाइन और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां ऑनलाइन लीक हो गई हैं। एक नए लीक रिपोर्ट के अनुसार, आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स पहले के मॉडल्स के मुकाबले ज्यादा मोटे हो सकते हैं। माना जा रहा है कि कंपनी इस बार कैमरा और बैटरी में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है।