ऐपल पे केवल एक्सिस बैंक के वीजा और मास्टर क्रेडिट कार्ड पर करेगा काम

ऐपल पे से भुगतान करना बेहद आसान है। आपको बस अपने डिवाइस को कांटेक्टलेस रीडर के पास लाना होगा और फेस ID या टच ID से भुगतान की पुष्टि करनी होगी।

ब्लिंकिट और जोमैटो जैसी जगहों पर आप पहले से ही ऐपल पे का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेटीएम जैसे भुगतान सेवा प्रदाता के साथ मिलकर ऐपल ने इस सर्विस को बड़े मर्चेंट नेटवर्क तक पहुंचाया है।

टोकनइजेशन तकनीक के कारण आपके कार्ड की जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहती है। आपको अपने कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड भी हमेशा की तरह मिलते रहेंगे।