ऐपल 2026 में आईफोन फोल्ड समेत इन डिवाइसों को कर सकती है लॉन्च 

टेक दिग्गज कंपनी ऐपल अगले साल ग्राहकों के लिए कई नए डिवाइस लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिसमें कुछ डिवाइस ऐसे हैं जिन पर ऐपल पहली बार काम कर रही है। साल 2025 ऐपल के लिए काफी अच्छा रहा, खासकर भारत में कंपनी ने रिटेल स्टोर और मेक इन इंडिया पर जोर दिया। अब 2026 को लेकर भी बाजार में जबरदस्त हलचल है और नए आईफोन , लैपटॉप और टैबलेट की तैयारी तेज बताई जा रही है।

आईफोन 17e सस्ता और नए फीचर्स वाला फोन आईफोन 17e ऐपल 2026 की शुरुआत में अपना सस्ता स्मार्टफोन आईफोन 17e लॉन्च कर सकता है। इसके फरवरी में आने की उम्मीद है। इस फोन में नया A19 चिपसेट दिया जा सकता है, जिससे इसकी स्पीड पहले से बेहतर होगी। डिजाइन में पतले बेजल मिल सकते हैं। यह साफ नहीं है कि इसमें नॉच होगा या नहीं। यह फोन उन लोगों के लिए खास होगा जो कम कीमत में नया आईफोन लेना चाहते हैं।

फोल्डेबल आईफोन पहली बार फोल्डेबल आईफोन हो लॉन्च आईफोन फोल्ड को ऐपल का सबसे बड़ा नया प्रयोग माना जा रहा है। इसमें 7.8 इंच की फोल्ड होने वाली अंदर की स्क्रीन और बाहर 6.5 इंच की कवर डिस्प्ले मिल सकती है। इसमें नया A20 प्रो चिपसेट दिए जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका में आईफोन फोल्ड की शुरुआती कीमत 2,399 डॉलर (लगभग 2,40 लाख रुपये) हो सकती है। यह फोन सितंबर, 2026 में लॉन्च हो सकता है और काफी प्रीमियम होगा।

आईफोन 18 आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स ऐपल 2026 में आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स भी पेश कर सकता है। इनके डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन नए रंग जैसे बरगंडी देखने को मिल सकते हैं। इन दोनों फोनों में A20 प्रो चिपसेट मिलने की उम्मीद है। कैमरा और बैटरी में भी सुधार किया जा सकता है। इन दोनों फोनों का लॉन्च सितंबर 2026 में हो सकता है, जबकि बेस मॉडल कुछ समय बाद आएगा।

तैयारी मैकबुक प्रो M5 और मैकबुक एयर M5 की तैयारी ऐपल 2026 में नए मैकबुक भी लॉन्च कर सकती है। मैकबुक प्रो में M5 प्रो और M5 मैक्स प्रोसेसर दिए जा सकते हैं, जिससे इसकी ताकत और बढ़ेगी। डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। वहीं मैकबुक एयर में भी नया M5 चिप आने की उम्मीद है। मैकबुक प्रो M5 की कीमत करीब मैकबुक एयर M4 के आसपास रह सकती है, जो भारत में करीब 99,900 रुपये में लॉन्च हुआ था।