ऐपल 2026 में आईफोन 18 समेत करीब 20 डिवाइस कर सकती है लॉन्च

ऐपल इस साल आईफोन 18 सीरीज समेत 20 डिवाइसों को लॉन्च करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2026 ऐपल के लिए अब तक के सबसे व्यस्त सालों में से एक हो सकता है। कंपनी आईफोन, मैक, आईपैड, वियरेबल डिवाइस और स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स के साथ कुछ नई कैटेगरी भी पेश कर सकती है। ऐपल डिजाइन, कीमत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर भी नए प्रयोग करने की तैयारी में है, जिससे यूजर्स को नए अनुभव मिल सकते हैं।

आईफोन और आईपैड साल के पहले हिस्से में आईफोन और आईपैड पर फोकस 2026 के जनवरी से जून के बीच ऐपल अपने मुख्य डिवाइस के नए वर्जन लॉन्च कर सकता है। आईफोन 17e को आईफोन 16e के अपग्रेड के तौर पर लाने की चर्चा है, जिसमें बेहतर परफॉर्मेंस और नए फीचर्स मिल सकते हैं। आईपैड लाइनअप में भी बदलाव संभव है। बेस आईपैड नए चिप के साथ आ सकता है, जबकि आईपैड एयर को ज्यादा ताकतवर प्रोसेसर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे स्पीड और बैटरी बेहतर हो सकती है।

लैपटॉप मैक और सस्ते लैपटॉप की एंट्री मैक सेगमेंट में भी कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो में नए चिप आने की संभावना है। इसके अलावा, मैक स्टूडियो और मैक मिनी को भी अपडेट किया जा सकता है। खास बात यह है कि ऐपल एक कम कीमत वाला मैकबुक लाने पर भी काम कर रहा है। यह छात्रों और नए यूजर्स के लिए होगा और इसमें मोबाइल सीरीज का प्रोसेसर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कीमत कम होगी।

