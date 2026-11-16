ऐपल के सिरी से लैस N50 ग्लासेज आवाज से होंगे कंट्रोल

N50 ग्लासेज को इस तरह बनाया गया है कि वे आपके आईफोन के साथ आसानी से जुड़ जाएं। इससे आप केवल सिरी से बात करके नेविगेशन, कॉल, मैसेज या यहां तक कि अपने स्मार्ट होम को भी कंट्रोल कर पाएंगे।

इन ग्लासेज में कोई फैंसी AR डिस्प्ले नहीं होगा। इसके बजाय, ऐपल का पूरा फोकस प्रैक्टिकल फीचर्स और ऐप्स तक आसान पहुंच देने पर है।

कंपनी पुराने ऐपल वॉच चिप्स की कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है और विजनOS को भी इसके लिए एडजस्ट कर रही है, ताकि यूजर्स को एक बेहतरीन अनुभव मिल सके। इनका प्रोडक्शन इस साल के आखिर में शुरू हो जाएगा।