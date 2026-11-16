ऐपल के सिरी से लैस N50 ग्लासेज आवाज से होंगे कंट्रोल
ऐपल 2027 में अपने पहले सिरी आधारित स्मार्ट ग्लासेज (कोडनेम N50) लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है।
इन चश्मों से आप उबर, लिफ्ट और स्टारबक्स जैसे ऐप्स को अपनी आवाज से कंट्रोल कर पाएंगे, जिससे रोजमर्रा के काम बिना हाथ लगाए पूरे हो जाएंगे। इन ग्लासेज का बड़ा ऐलान जून में होने वाले WWDC इवेंट में हो सकता है।
ऐपल वियरेबल टेक की दुनिया में मेटा और गूगल जैसे अपने प्रतिद्वंद्वियों को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है।
N50 ग्लासेज आईफोन के साथ सिंक होंगे
N50 ग्लासेज को इस तरह बनाया गया है कि वे आपके आईफोन के साथ आसानी से जुड़ जाएं। इससे आप केवल सिरी से बात करके नेविगेशन, कॉल, मैसेज या यहां तक कि अपने स्मार्ट होम को भी कंट्रोल कर पाएंगे।
इन ग्लासेज में कोई फैंसी AR डिस्प्ले नहीं होगा। इसके बजाय, ऐपल का पूरा फोकस प्रैक्टिकल फीचर्स और ऐप्स तक आसान पहुंच देने पर है।
कंपनी पुराने ऐपल वॉच चिप्स की कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है और विजनOS को भी इसके लिए एडजस्ट कर रही है, ताकि यूजर्स को एक बेहतरीन अनुभव मिल सके। इनका प्रोडक्शन इस साल के आखिर में शुरू हो जाएगा।