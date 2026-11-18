यूजर्स अब एक यात्रा में 15 स्टॉप तक जोड़ सकेंगे और आईफोन, आईपैड व मैक के बीच रूट साझा कर सकेंगे।

ऐप दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत कई शहरों में सार्वजनिक परिवहन की जानकारी और भारतीय रेलवे के रूट भी दिखाएगा। ट्रेन में उतरने के समय सूचना मिलेगी और कार से यात्रा के दौरान पहुंचने का समय साझा किया जा सकेगा।

इलेक्ट्रिक कारों के लिए चार्जिंग स्टॉप भी जोड़े जाएंगे। कंपनी के अनुसार निजी जानकारी डिवाइस पर सुरक्षित रखी जाएगी।