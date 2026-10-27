ऐपल ने पेश किया मैकOS 27.2 गोल्डन गेट अपडेट, सिरी में मिलेगा कई भाषाओं का सपोर्ट

सिरी अब आपकी पुरानी चैट को समझकर मैसेजेज ऐप में ही कैलेंडर और रिमाइंडर जैसे ऐप्स के लिए काम के सुझाव दे सकती है।

इस अपडेट में कई बग फिक्स और सुरक्षा से जुड़े सुधार भी शामिल हैं, जिससे आपका मैक और बेहतर तरीके से काम करेगा।

अगर, आप यह अपडेट पाना चाहते हैं तो अपने मैक पर 'सिस्टम सेटिंग्स' में जाकर 'जनरल' पर क्लिक करें और 'सॉफ्टवेयर अपडेट' में जाकर इसे चेक कर सकते हैं।