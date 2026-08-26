ऐपल ने नया मैक स्टूडियो किया पेश

ऐपल ने मैक स्टूडियो के साथ M5 मैक्स और M5 अल्ट्रा चिप किया लॉन्च, जानिए खासियत

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:39 am Aug 26, 202609:39 am

क्या है खबर?

ऐपल ने मंगलवार (25 अगस्त) को नया मैक स्टूडियो पेश किया है, जिसमें M5 मैक्स और बिल्कुल नया M5 अल्ट्रा पेश किया है। कंपनी के मुताबिक, नया मॉडल मुश्किल प्रोफेशनल काम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ग्राफिक्स और डाटा से जुड़े कामों के लिए बनाया गया है। ऐपल का दावा है कि इसमें पिछली पीढ़ी के मुकाबले 4.3 गुना तक तेज AI परफॉर्मेंस, दो गुना तेज स्टोरेज, 1.8 गुना तेज ग्राफिक्स और 1.3 गुना तेज CPU परफॉर्मेंस मिलती है।