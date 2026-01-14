ऐपल ने क्रिएटर स्टूडियो किया लॉन्च, एक जगह मिलेंगे सभी क्रिएटिव ऐप्स

ऐपल ने कंटेंट बनाने वालों के लिए ऐपल क्रिएटर स्टूडियो लॉन्च किया है। यह एक सब्सक्रिप्शन आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसमें वीडियो एडिटिंग, म्यूजिक बनाने, इमेज एडिटिंग और प्रोडक्टिविटी से जुड़े कई प्रोफेशनल ऐप्स शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि इसका मकसद क्रिएटर्स को स्टूडियो-लेवल टूल्स आसान तरीके से उपलब्ध कराना है। यह प्लेटफॉर्म मैक, आईपैड और आईफोन पर काम करेगा और अलग-अलग तरह के क्रिएटर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

ऐप्स कौन-कौन से ऐप्स हुए शामिल? ऐपल क्रिएटर स्टूडियो में फाइनल कट प्रो, लॉजिक प्रो, पिक्सलमेटर प्रो, कीनोट, पेजेस, नंबर्स और आगे चलकर फ्रीफॉर्म जैसे ऐप्स शामिल किए गए हैं। ये सभी ऐप्स वीडियो, म्यूजिक, डिजाइन और प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करते हैं। ऐपल का कहना है कि यह कलेक्शन नए और प्रोफेशनल दोनों तरह के क्रिएटर्स के लिए उपयोगी होगा। सभी ऐप्स में नए इंटेलिजेंट फीचर्स जोड़े गए हैं, जिससे काम तेज और आसान हो सके।

वीडियो वीडियो एडिटिंग हुई ज्यादा स्मार्ट मैक और आईपैड के लिए फाइनल कट प्रो में कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं। अब ट्रांसक्रिप्ट सर्च की मदद से लंबे वीडियो में सही डायलॉग जल्दी ढूंढे जा सकते हैं। विज़ुअल सर्च से किसी खास सीन या एक्शन को आसानी से खोजा जा सकता है। बीट डिटेक्शन फीचर म्यूजिक की रिदम के हिसाब से वीडियो एडिट करना आसान बनाता है। आईपैड में नया मोंटाज मेकर फीचर भी जोड़ा गया है, जिससे कुछ सेकंड में वीडियो तैयार हो सकता है।

म्यूजिक म्यूजिक और ऑडियो क्रिएशन में नए टूल लॉजिक प्रो में म्यूजिक बनाने के लिए कई नए इंटेलिजेंट फीचर्स जोड़े गए हैं। इसमें सिंथ प्लेयर और कॉर्ड ID जैसे टूल शामिल हैं, जो गाने लिखने और म्यूजिक कंपोज करने में मदद करते हैं। AI की मदद से ऑडियो रिकॉर्डिंग को कॉर्ड प्रोग्रेशन में बदला जा सकता है। इससे मैन्युअल काम कम होता है और क्रिएटर्स तेजी से अपना म्यूज़िक तैयार कर सकते हैं। आईपैड यूजर्स को भी अब ज्यादा प्रोफेशनल म्यूजिक टूल्स मिलेंगे।

प्रेजेंटेशन डिजाइन और प्रेजेंटेशन भी हुए पावरफुल पिक्सलमेटर प्रो पहली बार आईपैड पर आया है, जिसमें टच और ऐपल पेंसिल का पूरा सपोर्ट दिया गया। टच और ऐपल पेंसिल सपोर्ट से इमेज एडिटिंग और डिजाइनिंग आसान होगी। वहीं, कीनोट, पेजेस, नंबर्स और फ्रीफॉर्म में नए प्रीमियम टेम्पलेट और AI फीचर्स जोड़े गए हैं। कंटेंट हब के जरिए यूजर्स को हाई-क्वालिटी फोटो और ग्राफिक्स मिलेंगे। ऐपल का कहना है कि ये टूल्स क्रिएटिव काम को और ज्यादा प्रोफेशनल बनाएंगे।