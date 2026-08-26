ऐपल ने दमदार चिप के साथ लॉन्च किए मैक मिनी और मैक स्टूडियो

मैक मिनी में अब M6 चिप दी गई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) परफॉरमेंस को 4 गुना तक तेज करती है। इसके ग्राफिक्स और स्टोरेज में भी पिछले M4 चिप वाले मॉडल के मुकाबले काफी सुधार किया गया है।

पेशेवरों के लिए एक दमदार M5 प्रो विकल्प भी मौजूद है, जिसमें 18-कोर CPU और 20-कोर GPU है। यह भारी क्रिएटिव काम करने वालों के लिए बेहतरीन है।

मैक स्टूडियो लाइनअप में भी अपडेट किया गया है और अब इसमें M5 मैक्स और नए M5 अल्ट्रा चिप्स का विकल्प मिलता है। ये चिप्स इसे और भी ज्यादातर ताकतवर बनाते हैं, खासकर बड़े AI प्रोजेक्ट्स को आसानी से संभालने के लिए। इन नए मैक स्टूडियो मॉडल की शुरुआती कीमत 2,499 डॉलर (करीब 2.3 लाख रुपये) है।