ऐपल एयरटैग के आकार के पहनने योग्य AI डिवाइस पर कर रही काम

ऐपल एक नया पहनने योग्य डिवाइस बना रही है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर से लैस होगा और जिसे आसानी से कपड़ों पर लगाया जा सकेगा। यह डिवाइस AI पिन के रूप में तैयार किया जा रहा है। कंपनी इस प्रोजेक्ट के जरिए उस जगह सफल होना चाहती है, जहां पहले ह्यूमेन जैसी कंपनियां नाकाम रहीं। यह पिन अभी शुरुआती स्टेज में बताया जा रहा है और कंपनी आंतरिक स्तर पर इसके अलग-अलग उपयोगों की जांच कर रही है।

डिजाइन AI पिन का डिजाइन और कैमरा फीचर्स रिपोर्ट के अनुसार, ऐपल का यह AI पिन दिखने में थोड़ा मोटे एयरटैग जैसा होगा। इसका डिजाइन पतली, चपटी और गोल डिस्क जैसा बताया गया है, जिसमें एल्यूमिनियम और ग्लास का इस्तेमाल होगा। इसमें दो कैमरे दिए जा सकते हैं, एक सामान्य और दूसरा वाइड एंगल, जिससे आसपास की फोटो और वीडियो ली जा सकेंगी। इसके अलावा, बेहतर ऑडियो कैप्चर के लिए इसमें कई माइक्रोफोन लगाए जाने की भी संभावना है।

फीचर्स चार्जिंग और इस्तेमाल से जुड़े खास फीचर्स AI पिन में वायरलेस चार्जिंग की सुविधा होगी, जो ऐपल वॉच जैसे मैग्नेटिक चार्जिंग सिस्टम पर काम करेगी। इसमें एक फिजिकल बटन भी दिया जा सकता है, जिससे यूज़र आसानी से इसे कंट्रोल कर सकें। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह डिवाइस सिरी और AI फीचर्स के साथ गहराई से जुड़ा होगा। इसका मकसद रोजमर्रा के कामों को आसान बनाना और AI को पहनने योग्य टेक्नोलॉजी के रूप में लोगों तक पहुंचाना है।

