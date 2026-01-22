आंध्र प्रदेश: नंदीयाल में निजी बस और ट्रक की आमने-सामने टक्कर, 3 की जलकर मौत

आंध्र प्रदेश के नंदीयाल जिले में गुरुवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां एक निजी बस और ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई, जिसके बाद बस में आग लग गई। हादसा सिरिवेल्लामेटा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ है। हादसे में 3 लोगों की जलकर मौत हुई है, जबकि 14 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मृतकों की पहचान बस चालक, ट्रक चालक और उसके परिचालक के रूप में की है।

हादसा बस का टायर फटने से हुआ हादसा? पुलिस ने बताया कि 36 यात्रियों को लेकर ARBCVR ट्रेवल्स बस नेल्लोर से हैदराबाद जा रही थी। तभी कुरनूल-चित्तूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिरिवेल्लामिट्टा के पास बस का अचानक टायर फट गया। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करके दूसरी तरफ चली गई, जहां सामने से आ रही कंटेनर ट्रक से उसकी भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के तुरंत बाद बस में आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर बस चालक, ट्रक चालक और ट्रक परिचालक की मौत हो गई।

जांच एक डीसीएम चालक ने बचाई यात्रियों की जान तेलुगु मीडिया के मुताबिक, हादसे के समय मौके से गुजर रहे एक डीसीएम चालक ने बहादुरी का परिचय दिया और कई यात्रियों को बस की खिड़कियां तोड़कर बाहर निकाला। बस में सवार सभी 36 यात्री बच गए हैं। हालांकि, उनमें से 14 झुलसे हैं, जिनको एंबुलेंस से नंदीयाल सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस का कहना है कि तीन लोगों के शव आग में बुरी तरह जल गए हैं, जिनकी पहचान मुश्किल हो रही है।

