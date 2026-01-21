भारत बनाम न्यूजीलैंड: ग्लेन फिलिप्स ने बनाए 78 रन, पूरे किए अपने 2,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को पहले टी-20 मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ 48 रन से हार मिली। नागपुर में हुए मैच में जीत के लिए मिले 239 रन के लक्ष्य को कीवी टीम हासिल नहीं कर सकी। मेहमान टीम से ग्लेन फिलिप्स ने 78 रन की पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 11वां अर्धशतक रहा। इस बीच उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 2,000 रन भी पूरे किए। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही फिलिप्स की पारी न्यूजीलैंड ने जब 1 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब फिलिप्स क्रीज पर आए। उन्होंने शुरुआती झटकों के बावजूद तेजी से रन बनाते हुए 29 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। अच्छी लय में नजर आ रहे फिलिप्स 40 गेंदों में 78 रन बनाकर आउट हुए। अपनी इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगाए। इस बीच उन्होंने मार्क चैपमैन के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 79 रन भी जोड़े।

आंकड़े 2,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन वाले चौथे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज फिलिप्स अब न्यूजीलैंड की ओर से 2,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन वाले चौथे बल्लेबाज बने। वह अब मार्टिन गुप्टिल, केन विलियमसन और ब्रैंडन मैकुलम की सूची में शामिल हुए। फिलिप्स के 84 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 31.85 की औसत से 2,007 रन हो गए हैं। ये रन उन्होंने 142.13 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 108 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 2 शतक और 11 अर्धशतक लगाए हैं।

Advertisement

जानकारी फिलिप्स ने भारत के खिलाफ दूसरा अर्धशतक लगाया फिलिप्स ने भारत के खिलाफ अपना दूसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक लगाया। उन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ 12 मैचों में 21.30 की औसत और 137.41 की स्ट्राइक रेट के साथ 213 रन बनाए हैं।

Advertisement