ऐपल अपने सिरी असिस्टेंट को AI चैटबॉट में बदलने की कर रही तैयारी

टेक दिग्गज कंपनी ऐपल अपने सिरी असिस्टेंट को एक बड़े अपग्रेड के साथ लॉन्च करने की तैयारी में है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी iOS 27 और macOS 27 के साथ सिरी को एक असली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट में बदल सकती है। यह बदलाव ऐपल की AI रणनीति में अहम माना जा रहा है। नए सिरी से यूजर ज्यादा लंबी बातचीत कर सकेंगे और पहले से बेहतर जवाब पा सकेंगे।

नया सिरी 'कैम्पोस' नाम से नया सिरी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐपल सिरी का नया वर्जन तैयार कर रही है, जिसका इंटरनल कोडनेम 'कैम्पोस' रखा गया है। यह नया सिरी आईफोन, आईपैड और मैक पर मौजूदा अनुभव को पूरी तरह बदल देगा। यूजर पहले की तरह 'हे सिरी' बोलकर या बटन दबाकर इसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बातचीत का तरीका अलग होगा। नया सिरी तय कमांड पर नहीं, बल्कि बातचीत के अंदाज में काम करेगा।

WWDC WWDC में दिखेगा नया अवतार नए सिरी को जून में होने वाले ऐपल के डेवलपर इवेंट WWDC में दिखाए जाने की उम्मीद है। इसके बाद इसे सितंबर में सालाना सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ जारी किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, iOS 26 में सिरी में सिर्फ छोटे सुधार होंगे और इंटरफेस वही रहेगा। असली चैटबॉट जैसा बड़ा बदलाव iOS 27 के लिए रखा गया है, जिस पर ऐपल लंबे समय से काम कर रहा है।

