ऐपल स्मार्ट ग्लास और AR हेडसेट में देगी सेहत से जुड़ा डाटा ट्रैक करने की सुविधा

अब इन स्मार्ट ग्लास के मध्य 2027 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि WWDC में इनकी घोषणा हो सकती है। ऐपल चाहती है कि डेवलपर्स को नए डिवाइसेज के लिए बढ़िया ऐप्स बनाने का और ज्यादा समय मिल सके। एक बार जब ये ग्लास बाजार में आ जाएंगे तो ये आपके ऐपल वॉच और एयरपॉड्स के साथ मिलकर हेल्थ से जुड़ी जानकारी पर नजर रखना और भी आसान बना देंगे।

कंपनी एक नए डिजाइन लीडर को भी टीम में शामिल कर रही है, जिससे साफ पता चलता है कि कंपनी वियरेबल्स को और भी बेहतरीन बनाने पर बहुत गंभीरता से काम कर रही है।