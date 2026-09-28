ऐपल का विजन प्रो वजन में हल्का और किफायती होगा

हेडसेट का वजन कम रखने के लिए ऐपल प्लास्टिक और टाइटेनियम जैसी सामग्री का इस्तेमाल कर रही है। कंपनी एक ऐसे डिजाइन पर भी विचार कर रही है, जिसमें बैटरी और कंप्यूटिंग के सारे पार्ट्स एक अलग 'पक' में रखे जाएंगे।

हालांकि, ऐपल में हर कोई इस आइडिया से पूरी तरह सहमत नहीं है। इसके अलावा, कंपनी 2027 तक स्मार्ट ग्लासेज भी बाजार में लाना चाहती है, ताकि वह मेटा के रे-बैन जैसे उत्पादों को सीधी टक्कर दे सके, लेकिन आप अगले विजन प्रो का इंतजार कर रहे हैं तो इसमें अभी काफी वक्त है। ये शायद 2028 के आखिर या 2029 की शुरुआत तक ही बाजार में आएगा।