ऐपल आईफोन 18 प्रो के कैमरे में मिलेंगे अपग्रेड, लीक में आई जानकारी सामने

क्या है खबर?

ऐपल अपने आगामी आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स में रियर कैमरे के लिए 2 अपग्रेड अपग्रेड का परीक्षण कर रही है, जो रात की फोटोग्राफी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इनमें एक वेरिएबल अपर्चर वाला मुख्य कैमरा और एक वाइड अपर्चर वाला टेलीफोटो लेंस शामिल है, जिनका उद्देश्य विभिन्न रोशनी स्थितियों में तस्वीर की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह जानकारी वेइबो पर डिजिटल चैट स्टेशन नाम के एक विश्वसनीय लीकर से मिली है।