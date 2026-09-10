आईफोन 18 प्रो में कैमरे का बड़ा बदलाव

आईफोन 18 प्रो में कैमरे का बड़ा बदलाव, जानें क्यों है खास

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:09 pm Sep 10, 202612:09 pm

क्या है खबर?

ऐपल ने आईफोन 18 प्रो के कैमरे में बड़ा बदलाव किया है। फोन में नया वेरिएबल अपर्चर कंट्रोल दिया गया है, जो कैमरे के लेंस में जाने वाली रोशनी को जरूरत के हिसाब से बदल सकता है। इससे कंपनी ने कैमरे को ज्यादा प्रोफेशनल बनाने की कोशिश की है। यह फीचर सिर्फ ज्यादा रिजॉल्यूशन या जूम बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि फोटो लेते समय रोशनी और बैकग्राउंड ब्लर पर ज्यादा नियंत्रण देता है।