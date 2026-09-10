आईफोन 18 प्रो में कैमरे का बड़ा बदलाव, जानें क्यों है खास
क्या है खबर?
ऐपल ने आईफोन 18 प्रो के कैमरे में बड़ा बदलाव किया है। फोन में नया वेरिएबल अपर्चर कंट्रोल दिया गया है, जो कैमरे के लेंस में जाने वाली रोशनी को जरूरत के हिसाब से बदल सकता है। इससे कंपनी ने कैमरे को ज्यादा प्रोफेशनल बनाने की कोशिश की है। यह फीचर सिर्फ ज्यादा रिजॉल्यूशन या जूम बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि फोटो लेते समय रोशनी और बैकग्राउंड ब्लर पर ज्यादा नियंत्रण देता है।
खासियत
कम रोशनी में बेहतर फोटो
कम रोशनी में वेरिएबल अपर्चर काफी काम आता है।
अपर्चर को ज्यादा खोलने पर लेंस में ज्यादा रोशनी पहुंचती है, जिससे अंधेरे में फोटो की डिटेल और रंग बेहतर मिल सकते हैं। इससे डेप्थ ऑफ फील्ड भी कम होती है और मुख्य सब्जेक्ट बैकग्राउंड से ज्यादा अलग दिखता है।
इसलिए पोर्ट्रेट जैसी तस्वीरों में यह फीचर खास फायदा दे सकता है। कैमरा जरूरत के अनुसार सेटिंग बदलकर फोटो को बेहतर बनाने में मदद करता है।
कंट्रोल
मैन्युअल कंट्रोल भी मिलेगा
आईफोन 18 प्रो में अपर्चर का नियंत्रण पूरी तरह ऑटोमैटिक ही नहीं है।
कैमरा ऐप के जरिए यूजर इसे मैन्युअली भी बदल सकता है और अपनी जरूरत के हिसाब से तस्वीर का लुक तय कर सकता है। अपर्चर को कम करने पर डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ती है, जिससे फ्रेम में ज्यादा हिस्सा फोकस में रहता है।
वहीं, इसकी सबसे ज्यादा चौड़ी सेटिंग पर अपर्चर f/1.48 तक पहुंचता है, जो कम रोशनी में उपयोगी है।
अन्य
दूसरे फोन में भी मिल चुका है फीचर
वेरिएबल अपर्चर वाला कैमरा सिर्फ आईफोन 18 प्रो में ही नहीं मिलता।
सैमसंग ने गैलेक्सी S9 और S10 में डुअल अपर्चर सिस्टम दिया था, जो f/1.5 और f/2.4 के बीच अपने आप बदलता था। बाद में S20 सीरीज से यह फीचर हटा दिया गया।
हुआवे और शाओमी ने भी वेरिएबल अपर्चर कैमरे पेश किए हैं। शाओमी 14 अल्ट्रा में f/1.63 से f/4.0 तक अपर्चर रेंज मिलती है। यह अलग-अलग परिस्थितियों के लिए काफी उपयोगी है।