ऐपल पहली बार लॉन्च करेगी टचस्क्रीन वाला मैकबुक प्रो

लंबे इंतजार के बाद ऐपल आखिरकार अपने मैकबुक प्रो लाइनअप में टचस्क्रीन ला रही है। इसी बुधवार को कंपनी अपना पहला टचस्क्रीन मॉडल पेश करने जा रही है।

नए मैकबुक प्रो ने अपना जाना-पहचाना क्लासिक लुक बरकरार रखा है। इसमें अब OLED डिस्प्ले और डायनामिक आइलैंड जैसे फीचर भी हैं, जिन्हें आईफोन इस्तेमाल करने वाले तुरंत पहचान जाएंगे।

आईफोन निर्माता के लिए यह एक बड़ा कदम है क्योंकि सालों से कंपनी ने टचस्क्रीन वाले मैक से दूरी बना रखी थी।