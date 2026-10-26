ऐपल पहली बार लॉन्च करेगी टचस्क्रीन वाला मैकबुक प्रो
लंबे इंतजार के बाद ऐपल आखिरकार अपने मैकबुक प्रो लाइनअप में टचस्क्रीन ला रही है। इसी बुधवार को कंपनी अपना पहला टचस्क्रीन मॉडल पेश करने जा रही है।
नए मैकबुक प्रो ने अपना जाना-पहचाना क्लासिक लुक बरकरार रखा है। इसमें अब OLED डिस्प्ले और डायनामिक आइलैंड जैसे फीचर भी हैं, जिन्हें आईफोन इस्तेमाल करने वाले तुरंत पहचान जाएंगे।
आईफोन निर्माता के लिए यह एक बड़ा कदम है क्योंकि सालों से कंपनी ने टचस्क्रीन वाले मैक से दूरी बना रखी थी।
मिलेगा 2 साइज का विकल्प
खरीदार 14-इंच और 16-इंच 2 साइज में से चुन पाएंगे। इनकी शुरुआती कीमतें मौजूदा 2,499 डॉलर (करीब 2.3 लाख रुपये) से ज्यादा रहने की उम्मीद है।
यह ऐपल के पुराने रुख के ठीक उलट है क्योंकि स्टीव जॉब्स ने कभी टचस्क्रीन मैक के विचार को एर्गोनॉमिक्स के लिहाज से बहुत खराब बताया था। अब कंपनी अपने चिरपरिचित डिजाइन को आधुनिक फीचर्स के साथ जोड़ रही है।