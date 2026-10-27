ऐपल का अब तक का सबसे पतला और दमदार आईपैड मिनी लॉन्च

नए आईपैड मिनी को 3 स्टोरेज वेरिएंट- 128GB, 256GB और 512GB में लॉन्च किया गया है। इसके वाई-फाई मॉडल की शुरुआती कीमत 82,900 रुपये है।

अगर, आप सेलुलर (SIM सपोर्ट) वाला मॉडल लेना चाहते हैं तो यह आपको एक लाख रुपये में मिलेगा। छात्रों को एजुकेशनल डिस्काउंट के साथ यह 76,900 रुपये में मिल सकता है। इसकी प्री-बुकिंग 28 अक्टूबर से शुरू होगी और 6 नवंबर से यह स्टोर्स में उपलब्ध होगा।

आप इसे मिडनाइट या स्टारलाइट कलर विकल्प में खरीद सकते हैं। नए आईपैडOS 27 में सिरी AI का बीटा वर्जन भी दिया गया है।