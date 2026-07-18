ऐपल मैप्स पर घरेलू सेवाओं से जुड़े विज्ञापनों पर लगाई रोक

मेडिकल सेवाओं से जुड़े विज्ञापन अभी भी ऐपल मैप्स पर दिखेंगे, लेकिन इन्हें लाइव करने से पहले अच्छी तरह जांचा जाएगा। जब मैप्स पर विज्ञापन दिखना शुरू होंगे (अमेरिका और कनाडा) तो वे नीले रंग के घेरे और साफ 'विज्ञापन' लेबल के साथ दिखेंगे।

इन विज्ञापनों के साथ आपकी जो भी बातचीत होगी, वह आपके डिवाइस पर ही सुरक्षित रहेगी। ऐपल ने कुछ कड़े नियम भी बनाए हैं, जिनमें गलत जानकारी, राजनीति, हथियार या हिंसा से जुड़ी किसी भी सामग्री को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों को जगह नहीं मिलेगी।

अगर, कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके विज्ञापन तुरंत हटा दिए जाएंगे। कंपनी का मकसद अपने मैप्स के विज्ञापन स्पेस को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखना है।